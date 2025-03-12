جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون

أفادت معلومات "الجديد" أن رئيس الجمهورية أندريه رحال زار عين يوم أمس.

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وسبب الزيارة بحسب المعلومات هو للإتفاق على الأسماء المطروحة لتسّلم المناصب الأمنية .

وأشارت المعلومات إلى أن تواصلاً حصل أيضاً مع .