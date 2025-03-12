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لبنان

جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:37
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أفادت معلومات "الجديد" أن مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال زار عين التينة يوم أمس.
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وسبب الزيارة بحسب المعلومات هو للإتفاق على الأسماء المطروحة لتسّلم المناصب الأمنية الشيعية.
 
وأشارت المعلومات إلى أن تواصلاً حصل أيضاً مع حزب الله
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