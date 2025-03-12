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لبنان

بلاغ كاذب عن حريق في طرابلس

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:48
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هرعت آلية تابعة للدفاع المدني إلى ساحة النور في طرابلس، بعد تلقي اتصال من مجهول يُفيد عن إندلاع حريق في أحد المحال التجارية.
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وبعد وصول فريق الإطفاء إلى المكان، تبيّن أن البلاغ كاذب ولا وجود لأيّ حريق.
 
 
 
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