بلاغ كاذب عن حريق في طرابلس

هرعت آلية تابعة للدفاع المدني إلى ساحة في طرابلس، بعد تلقي اتصال من مجهول يُفيد عن إندلاع حريق في أحد المحال التجارية.

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وبعد وصول فريق الإطفاء إلى المكان، تبيّن أن البلاغ كاذب ولا وجود لأيّ حريق.