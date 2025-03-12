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لبنان

"آخر همّه"... بو عاصي: "حزب الله" لم يقم بأي عمل للتحرير على مدى ربع قرن

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:02
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": "ما بين الدبلوماسية اللبنانية وحزب الله هوّة سحيقة. ديبلوماسيتنا تعمل لتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. لم يقم حزب الله بأي عمل لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا والغجر على مدى ربع قرن وأكثر. آخر همّه. كل ما يريد هو ادعاء المقاومة للإبقاء على سلاحه خدمة للمشروع الايراني الاقليمي على حساب لبنان وشعبه".
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