"آخر همّه"... بو عاصي: "حزب الله" لم يقم بأي عمل للتحرير على مدى ربع قرن

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عبر حسابه على منصة "اكس": "ما بين الدبلوماسية اللبنانية وحزب الله هوّة سحيقة. ديبلوماسيتنا تعمل لتحرير من الاحتلال الإسرائيلي. لم يقم بأي عمل لتحرير مزارع وكفرشوبا والغجر على مدى ربع قرن وأكثر. آخر همّه. كل ما يريد هو ادعاء للإبقاء على سلاحه للمشروع الايراني الاقليمي على حساب وشعبه".

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