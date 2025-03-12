السيّدة نعمت عون شاركت في انطلاق فاعليات الدورة 69 لمؤتمر "وضع المرأة" في مقر الأمم المتحدة

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في نبأ من نيويورك ان رئيسة لشؤون المرأة اللبنانية، اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، شاركت في انطلاق فاعاليات الدورة الـــ 69 لمؤتمر "وضع المرأة" في مقر الأمم المتحدة، وحضرت الجلسة الافتتاحية مع وفد ضم رئيس بعثة لبنان لدى السفيرهادي هاشم والمستشارة الديبلوماسية لرئيس الجمهورية وعضو السفيرة جان مراد ومديرة مكتب اللبنانية الأولى السيدة هلا عبيد. وترأست المؤتمر لهذه السنة العربية السعودية.وعلى هامش الاجتماعات، عقدت اللبنانية الأولى سلسلة لقاءات ابرزها مع لمجلس شؤون الاسرة في السعودية الدكتورة ميمونة خليل، ووزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز في فرنسا السيدة أورو بيرجي، ووزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في قطر السيدة بثينة بنت جبر النعيمي، حيث ناقشت السياسات المتعلقة باستقرار الاسرة وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، مع تركيز مشترك على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز أنظمة الدعم للمرأة والاسرة. كما شاركت في ندوة نظمتها منظمة المرأة العربية كضيفة شرف.غوتيريسوالتقت السيدة عون للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ونقلت اليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشكره على الدعم الذي تقدمه بمختلف منظماتها لمساعدة لبنان. كما عرضت وضع المرأة اللبنانية وما عانته خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والبرامج التي تنوي تطبيقها لمساعدة المرأة اللبنانية في المجالات كافة.كذلك التقت السيدة عون السيدة سيما بحوث وشكرتها على الشراكة الحقيقية بين ال UN women والحكومة اللبنانية في دعم وتنفيذ البرامج الهادفة الى الدفع برزنامة المرأة بكل تفرعاتها واكدت على تطلعها كرئيسة للهيئة لشؤون المرأة الى آفاق جديدة من التعاون تأخذ بالاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه واقع المجموعات الضعيفة عموما والمرأة خصوصا في ظل الازمات المتراكمة.من جهتها اعربت السيدة بحوث عن ثبات التعاون في اجتراح المشاريع والبرامج التي تدعم دور المرأة كصانع قرار، وعنصر اساسي في ارساء استقرار مجتمعي مدخله المساواة والشراكة الفاعلة والبناءة.