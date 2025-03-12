عبر قرض من البنك الدولي.. لجنة الاشغال ناقشت زيادة تغذية بيروت وجبل لبنان بالمياه

Advertisement

عقدت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم، برئاسة مقرر اللجنة النائب محمد خواجة، وحضور وزير الطاقة والمياه جو الصدي والنواب الاعضاء.خواجة بعد الجلسة: "موضوع اجتماعنا اليوم حول كيفية تعزيز التغذية بالمياه في بيروت وجبل لبنان. وحضر الاجتماع معالي وزير الطاقة والمياه وممثلون عن مجلس الانماء والإعمار وعن البنك الدولي، وحضرت مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان".اضاف: "هناك قرض معروض حتى الان لم يتحول إلى اتفاقية بقيمة 250 مليون من البنك الدولي، وسمعنا عرضا كاملا من الادارات المعنية لكيفية استخدامه. هناك مشروع يستغرق حوالي سنتين او سنتين ونصف سنة سيغير الوضع كليا، في جبل لبنان وفي بيروت، فيمكن ان تصبح التغذية بالمياه 16ساعة خلال الأربع وعشرين ساعة".اضاف: "أشكر معاليه لانه قدم تجربة جديدة، وقبل حصول الاتفاقية الموقع عليها حمل المشروع إلى النيابي، وسنعمل على تسريع النقاش في ليصبح قانونا".من جهته، قال وزير الطاقة: "أحببنا ان نعرض فكرة مشروع القانون لكي يكون لدينا متسع من الوقت من أجل تحضير الأجوبة لهذه الاسئلة".اضاف: "اهمية المشروع كبيرة بالنسبة لتغذية بيروت بالمياه، والبنك الدولي اعطى موافقة مبدئية على هذا القرض. هذه ثقة بلبنان وبالمؤسسات المعنية بهذا المشروع، ونحن من جانبنا سنقوم بعملنا ونسرع كل الاجراءات المتعلقة بهذا القرض".