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لبنان

إشكال وتضارب بين شبان

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:25
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وقع إشكال عند مدخل السوق العريض في طرابلس بين عدد من الشبان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان، وتمكنت من تطويق الإشكال، من دون وقوع إصابات.

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