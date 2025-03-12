إشكال وتضارب بين شبان

وقع إشكال عند السوق العريض في بين عدد من الشبان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وعلى الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان، وتمكنت من تطويق الإشكال، من دون وقوع إصابات.



