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لبنان

وزير الاعلام التقى نقابيين.. وتركيز على دور "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:42
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 استقبل وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه في الوزارة، وفد نقابة الممثلين في لبنان ضم : النقيب نعمة بدوي وامين الصندوق اسامة شعبان وسعد حمدان، ولجنة احياء الدراما اللبنانية  التي تضم الى بدوي :ايلي حبيب والمخرج والممثل طوني عاد.
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وتحدث بدوي باسم النقابة واللجنة، فقال:" وضعنا وزير الاعلام في أجواء وضع الدراما اللبنانية وكيفية إعادة إحيائها. كما أطلعناه على وضع الممثل اللبناني وظروف عمله والمعطيات الموجودة وعملية تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة".

أضاف: "نحن كنقابة نحلم بالوصول الى قانون متخصص يجمع النقابات الموسيقية والتمثيلية والسينمائية بنقابة اتحادادات فنية".

وشدد بدوي على "أهمية عودة الدراما اللبنانية للعب دورها وعدم تهميشها وتغييبها"، شاكرا وزير الاعلام على اهتمامه بالدراما ، معلنا انه "ابلغهم بوجود اتجاه من قبل رئيس الجمهورية والحكومة لدعم الدراما بشكل كبير".

واستقبل وزير الاعلام وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة الدكتور مجد المصري.

وقال الوزير مرقص بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء نقابة الصرافين في لبنان، وهي النقابة الشرعية النظامية التي ينضوي تحت لوائها الصرافون الشرعيون، الذين هم تحت الرقابة المالية العائدة للجنة الرقابة وللنقابة نفسها في الوقت عينه".

اضاف: "تداولنا سبل العمل على تجنيب المواطنين الوقوع في شرك التعامل مع صرافين غير شرعيين وغير نظاميين".

وكشف مرقص "أن الوفد اقترح سلسلة افكار تتعلق بتحسين هذه الصورة تجاه الرأي العام، وتنبيهه حول كيفية التعامل على نحو آمن وشرعي".

واعلن "ان الوفد تقدم باقتراح للتعاون مع تلفزيون لبنان، بناء على طلب وزير الاعلام، بأن ينشروا على شاشة التلفزيون ما يفيد تنبيه المواطنين على نحو متكرر، حتى لا يقعوا ضحية عمليات الاحتيال المالي والجرائم المالية".

كذلك طلب مرقص من الوفد، "المضي قدما بسياسة استراتيجية اعلامية في سبيل تحسين هذه الصورة وتجنيب المواطنين هذه العمليات والقرصنة المالية".

بدوره ، شدد المصري على دور النقابة وواجبها الوطني في عملية توعية المواطن وارشاده حول كيفية تواصله مع الصراف الشرعي بعد تزويده بالطرق اللازمة التي تضمن هذا التواصل من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية ليميز ما بين الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين. بالاضافة الى حملة اعلامية سيتم اطلاقها للاضاءة على الصرافة غير الشرعية ومخاطرها.
واشار المصري الى ان الوزير مرقص "وضع بين ايديهم فعاليات تلفزيون لبنان للعمل سويا لارشاد الناس نحو الطريق الصحيح".

واستقبل الوزيرمرقص وفد "نقابة مصممي الغرافيك في لبنان"، برئاسة النقيب باتريك ناكوزي ورئيس مجلس الحكماء ابراهيم الشريف، وعضوية: علي كمال الدين، أرنسنت بعقليني، رشيد نصر، ماغي ساسين، زياد قسيس وهبة دالاتي.

واشار ناكوزي الى "ان الوفد طرح على الوزير مرقص، مشاريع عدة تتضمن بنودا تم البدء بالعمل عليها مع الوزير السابق زياد المكاري وسيتم متابعتها مع الوزير مرقص".
ورحب بفكرة التعاون ما بين النقابة وتلفزيون لبنان التي طرحها وزير الاعلام، مؤكدا انهم "سيعملون على هذا الأمر بهدف الوصول الى نتائج مثمرة، سواء للتلفزيون او للنقابة".
وأشار الى "ان اللقاء تطرق الى المساهمة المالية التي تخصصها وزارة الاعلام للنقابة".
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