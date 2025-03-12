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لبنان

جعجع بحث مع السفير التركي في المستجدات

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:50
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير تركيا الجديد مراد لوتيم في زيارة بروتوكولية.
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وشكر السفير التركي جعجع لدعوته الى افطار معراب، مثنيا على مضمون الكلمة الذي القاها في المناسبة.

كما تم البحث في "التطورات المحلية والمستجدات الاقليمية الاخيرة وانعكاساتها على لبنان والمنطقة".
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