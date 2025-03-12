جعجع بحث مع السفير التركي في المستجدات

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" في معراب، سفير الجديد مراد لوتيم في زيارة بروتوكولية.وشكر التركي لدعوته الى افطار معراب، مثنيا على مضمون الكلمة الذي القاها في المناسبة.كما تم البحث في "التطورات المحلية والمستجدات الاقليمية الاخيرة وانعكاساتها على والمنطقة".