وزير الاشغال بحث مع السفير الإيطالي في سبل التعاون

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عقد وزير الأشغال والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات ولقاءات في الوزارة اليوم، فاستقبل الإيطالي في فابريتسيو مارتشيلي في زيارة تهنئة وتعارف لمناسبة توليه مهامه الوزارية، وتم البحث في بعض القطاعات التي تعنى بها الوزارة.واكد رسامني على متابعة مسار تفعيل في المرافق اللبنانية، ولا سيما منها التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن "وزارة الأشغال والنقل في لبنان، تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيطاليا، وخصوصا في قطاعي النقل والمرافئ".والتقى وزير الاشغال النائب المرعبي، الذي تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.وكان وزير الاشغال التقى الدكتورة حبوبة عون على رأس وفد من جمعية مؤسسة الإجتماعية ( FSF ) للتهنئة بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مع التطلع الى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بناء الدولة وتطوير فرص للشباب.