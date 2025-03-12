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لبنان

قائد الجيش تفقد فوج التدخل الأول في طرابلس

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:55
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تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج التدخّل الأول في طرابلس حيث اجتمع بالضباط والعسكريين، وأكد "ضرورة بذل الجهود المتواصلة للحفاظ على الجهوزية، بغية ضمان أمن لبنان واستقراره في ظل الصعوبات الكبيرة الحالية"، مشيرًا إلى" أهمية التدابير الاستثنائية التي يقوم بها الجيش لحفظ الأمن في مدينة طرابلس. كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج والتحديات التي يواجهها".
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بعدها حضر اللواء الركن عوده مناورة بالذخيرة الحية نفذها عناصر من الفوج في حقل مناورة رأس مسقا – الكورة، وأشاد بأدائهم الاحترافي، لافتًا إلى" أهمية الانضباط والتدريب المستمر من أجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية".
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