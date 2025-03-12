قائد الجيش تفقد فوج التدخل الأول في طرابلس

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تفقَّدَ بالنيابة الركن عوده قيادة فوج التدخّل في حيث اجتمع بالضباط والعسكريين، وأكد "ضرورة بذل الجهود المتواصلة للحفاظ على الجهوزية، بغية ضمان أمن واستقراره في ظل الصعوبات الكبيرة الحالية"، مشيرًا إلى" أهمية التدابير الاستثنائية التي يقوم بها الجيش لحفظ الأمن في . كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج والتحديات التي يواجهها".بعدها حضر الركن عوده مناورة بالذخيرة الحية نفذها عناصر من الفوج في حقل مناورة رأس مسقا – الكورة، وأشاد بأدائهم الاحترافي، لافتًا إلى" أهمية الانضباط والتدريب المستمر من أجل تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية".