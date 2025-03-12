بري تابع مع زواره الأوضاع العامة

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إستقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس علي حمدان ،حيث تناول اللقاء الاوضاع لاسيما والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان .وتابع مع المنسقة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار.والتقى كبير مستشاري وزارة الدفاع لمنطقة وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد المرافق، في حضور نائبة البريطاني لدى لبنان فكتوريا ضن . وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة لاسيما السياسية والميدانية منها ، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .