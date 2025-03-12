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لبنان

بري تابع مع زواره الأوضاع العامة

Lebanon 24
12-03-2025 | 09:57
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان ،حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان .
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وتابع بري مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار.

والتقى بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، في حضور نائبة السفير البريطاني لدى لبنان فكتوريا ضن . وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لاسيما السياسية والميدانية منها ، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين .
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