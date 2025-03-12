جنبلاط عرض مع وفد رابطة متفرغي اللبنانية لشؤون الجامعة

استقبل "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور في كليمنصو، وفدا من التنفيذية في الأساتذة المتفرغين في برئاسة الدكتور شربل، ضم، أمين الدكتور يحيا الربيع وعضو الدكتورة وداد الديك، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب فاعور ورئيسة "اللقاء التقدمي" للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان والدكتور زيدان.

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وتم البحث في وشؤون وملفاتها.