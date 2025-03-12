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لبنان

جنبلاط عرض مع وفد رابطة متفرغي اللبنانية لشؤون الجامعة

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:03
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفدا من الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور أنطوان شربل، ضم، أمين السر الدكتور يحيا الربيع وعضو الهيئة الدكتورة وداد الديك، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور ورئيسة "اللقاء التقدمي" للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان والدكتور ناصر زيدان.
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وتم البحث في وشؤون الجامعة اللبنانية وملفاتها. 
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