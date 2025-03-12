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لبنان

باسيل عرض مع السفير الروسي للتطورات

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:15
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، السفير الروسي ألكسندر روداكوف يراففه نائب رئيس البعثة مكسيم رومانوف.
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وتناول البحث التطورات في لبنان وسوريا والمنطقة عموما، وكيفية التعاطي مع المتغيرات وتداعياتها.
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