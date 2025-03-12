باسيل عرض مع السفير الروسي للتطورات

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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب باسيل، الروسي روداكوف يراففه مكسيم رومانوف.وتناول البحث التطورات في وسوريا والمنطقة عموما، وكيفية التعاطي مع المتغيرات وتداعياتها.