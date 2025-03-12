إنتشار كثيف للجيش عند مدخل السوق العريض

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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش ينتشر بشكل كثيف عند السوق العريض في طرابلس، عقب الإشكال الذي وقع بين عدد من الشبان، وتطوّر إلى عراك تضارب بالأيدي، وتكسير إحدى البسطات.وأفادت مصادر أن هناك توجهاً لإزالة كافة البسطات.