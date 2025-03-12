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لبنان

إنتشار كثيف للجيش عند مدخل السوق العريض

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش ينتشر بشكل كثيف عند مدخل السوق العريض في طرابلس، عقب الإشكال الذي وقع بين عدد من الشبان، وتطوّر إلى عراك تضارب بالأيدي، وتكسير إحدى البسطات.
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وأفادت مصادر أن هناك توجهاً لإزالة كافة البسطات.
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