أحد المحامين تعرّض للإعتداء داخل منزله!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المحامي أ.س للإعتداء داخل منزله في بلدة بطرام – قضاء .

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وقام أحد الأشخاص بتكبيل المحامي وعمد إلى ضربه بتمثال معدنيّ على رأسه.

وفتحت الأمنية تحقيقاً في الحادثة، بينما نُقِلَ المحامي إلى المستشفى.