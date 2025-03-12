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لبنان

أحد المحامين تعرّض للإعتداء داخل منزله!

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تعرّض المحامي أ.س للإعتداء داخل منزله في بلدة بطرام – قضاء الكورة.
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وقام أحد الأشخاص بتكبيل المحامي وعمد إلى ضربه بتمثال معدنيّ على رأسه.
 
 
 
وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادثة، بينما نُقِلَ المحامي إلى المستشفى.
 
 
 
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