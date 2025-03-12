Advertisement

لبنان

وزير الاتصالات: لالتزام الموزعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1332443-638773970248407700.jpg
Doc-P-1332443-638773970248407700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا مع ناقلي خدمات الداتا DSP الإنترنت في لبنان، بحضور المديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي وعرض معهم المشاكل التي يعانيها القطاع وأسس العلاقة بين الوزارة وهذه الشركات، إضافة إلى سبل تنظيم القطاع وضبط حسن سير العمل
Advertisement

وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ" تطبيق القانون 431 عبر إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات واستكمال بناء شركة "ليبان تيليكوم" يشكّل المدخل الأساسي لتنظيم القطاع"، مشدّدًا على" ضرورة التزام جميع الأفرقاء بأحكامه". 

وأوضح أن" الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي عازمة على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القطاع وضمان التزام جميع الموزّعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي، التي تتنافى مع انتظام العمل العام، وتحرم المواطن من الخدمة الفعّالة من جهة، والدولة من إيرادات مهمّة من جهة أخرى". 

من جانبهم، عرض ناقلو خدمات الداتا المشاكل التي تواجههم، مبدين ارتياحهم للمقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية تركيا: إدارة ترامب تهدف لإنهاء حرب أوكرانيا وتحقيق السلام
lebanon 24
12/03/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: هذه هي اللحظة المناسبة للالتزام بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
12/03/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: اللقاء بين ترامب وبوتين يرتبط بإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
12/03/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يوجد في الوقت الحالي عملية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
12/03/2025 21:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:34 | 2025-03-12
15:26 | 2025-03-12
15:20 | 2025-03-12
15:16 | 2025-03-12
15:06 | 2025-03-12
14:49 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24