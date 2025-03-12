رجي طالب بالضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان وتطبيق الـ1701

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استقبل والمغتربين يوسف رجّي نائبة مساعد الأميركي لشؤون ناتاشا فرانشيسكي، ترافقها السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وكان عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالاضافة الى آخر التطورات على الساحة .وأكد رجّي "وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". وشكر الأميركية على "الوساطة التي قامت بها للافراج عن أسرى لبنانيين لدى اسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني".وشدد على "عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية".وفي ملف النزوح السوري، لفت رجّي إلى أن "التنمية الاقتصادية في ورفع العقوبات عنها هي مصلحة قومية للبنان باعتبارها تسهم في عودة النازحين السوريين الى بلدهم".كما التقى رجي الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنن والوفد المرافق، بحضور الألماني في لبنان كورت غيورغ شتوكل شتيلفريد، وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد رجّي أن "الانسحاب الاسرائيلي الفوري وغير المشروط من لبنان وتطبيق القرار 1701 هما ضرورة ملحّة وعامل أساسي لتحقيق الاستقرار"، مطالبا بـ"الضغط على اسرائيل لتنفيذ ذلك"، مشيرا الى أن "لبنان يعوّل على دور أكبر لالمانيا في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها".وأثنى على "الدور المهم الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان في إطار تنفيذ القرار 1701"، مؤكدا "قدرة لبنان على توفير الأمن على حدوده".وجدد "دعوة الدول الاوروبية الى تغيير مقاربتها حيال قضية النزوح السوري، والى البدء بعودة النازحين السوريين في لبنان الى بلدهم بأسرع ما يمكن".وعن الاصلاحات في لبنان، قال رجي إن "الحكومة اللبنانية ملتزمة إجراءها ولديها الارادة لتحقيق ذلك".من جهته، أكد أنن أنه "على اسرائيل احترام سيادة لبنان، وأن عدم انسحابها قد يؤثر سلبا على الوضع اللبناني ويعرقل مهمة الحكومة اللبنانية"، مثنيا على الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان".وشدد على "أهمية إجراء الاصلاحات في لبنان لتعزيز ثقة المجتمع الدولي به وجذب الاستثمارات الأجنبية"، مؤكدا "وقوف المانيا الدائم الى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته على تنفيذ الاصلاحات الموعودة".كما أطلع أنن على أجواء الزيارة التي قام بها الى قبل زيارته بيروت.والتقى رجّي عائلة المصوّر اللبناني المخطوف في سمير كسّاب، يرافقهم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، وتم البحث في آخر تطورات ملف قضية اختفاء كساب، خصوصا بعد التغيّرات التي شهدتها .وأكد رجّي تضامنه الكبير مع عائلة كساب، وإصراره على متابعة قضيته وسائر اللبنانيين المفقودين في لجلاء الحقيقة وتبيان مصيرهم.كذلك استقبل رجي رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون.