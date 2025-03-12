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لبنان

سلام ترأس إجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:34
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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  بعد ظهر اليوم اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه كل من وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض،والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.
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وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى،  وشدد الرئيس سلام  على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الاولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم.
 وتبلغ قيمة المشروع  نحو مليار دولار،  منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية.
ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءا لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.
 
 
 
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