سلام ترأس إجتماعاً خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية

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رأس رئيس الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا خصص لبحث مشروع اعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه كل من وزراء: ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، والتجارة عامر البساط، الاشغال والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة الزين، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض،والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعمار البنى، وشدد سلام على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الاولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم.وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية.ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءا لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.