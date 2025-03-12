هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم

لاحظ المواطنون، الذين علقوا أمس في زحمة سير خانقة في الطرقات المحيطة والمؤدية إلى الوسط التجاري لساعات طويلة بسبب حادث سير بين سيارتين، كثيفا لقوى الأمن الداخلي ولقوى الدرك السيّارة على مفارق الطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور، الأمر الذي ترك ارتياحا لدى سالكي هذه الطرق، على أمل ألا تكون هذه التدابير موسمية وعابرة.

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