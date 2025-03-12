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لبنان

هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 11:35
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لاحظ المواطنون، الذين علقوا أمس الأول في زحمة سير خانقة في الطرقات المحيطة والمؤدية إلى الوسط التجاري لساعات طويلة بسبب حادث سير بين سيارتين، انتشارا كثيفا لقوى الأمن الداخلي ولقوى الدرك السيّارة على مفارق الطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور، الأمر الذي ترك ارتياحا لدى جميع سالكي هذه الطرق، على أمل ألا تكون هذه التدابير موسمية وعابرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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