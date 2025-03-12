الجيش: أزلنا شريطا شائكا للعدو في بركة ريشا

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صدر عن - الآتي: "بتاريخ 12/3/2025، عملت من الجيش على إزالة شريط شائك في منطقة ريشا في الجنوب، بعدما وضعه مؤخرا عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.كما أقامت معادية ساترا ترابيا على مقربة من للجيش في خراج بلدة رميش - صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته".