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لبنان

الجيش: أزلنا شريطا شائكا للعدو في بركة ريشا

Lebanon 24
12-03-2025 | 12:28
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 12/3/2025، عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب، بعدما وضعه مؤخرا عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.
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كما أقامت وحدة معادية ساترا ترابيا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش - صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته".
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