مرقص التقى سفراء فرنسا وأميركا والهند

استقبل وزير الاعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، الفرنسي هيرفيه ماغرو، في حضور المستشار الاعلامي في السفارة مروان الطيبي، مديرة المعهد الفرنسي سابين سكورتينو، الملحقة الاعلامية نور عقل ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف.

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وتطرق البحث الى موضوع الاعلام الفرنكوفوني في الوزارة، وأكد الوزير مرقص زواره "تمسك الوزارة بالفرنكوفونية في وسائل الاعلام العام وتعزيزها".

وكان عرض للتعاون الذي تم بين الوزارة والسفارة من خلال مشاريع عديدة، منها الحفظ والرقمنة والتثمين للارشيف السمعي البصري في "الوكالة للاعلام" و"اذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، بالتعاون مع المعهد الوطني السمعي والبصري في فرنسا، وكذلك الدعم التقني لاذاعة الناطقة باللغة .

وتم التطرق الى المشاريع الجديدة التي اتُفق عليها خلال زيارة وفد من "فرانس ميديا موند" الشهر الماضي للبنان، لمناسبة افتتاح مركزها الاقليمي في بيروت، وبلورة هذه الاتفاقية خلال زيارة الوزير مرقص لباريس، حيث سيتم توقيع بروتوكول يتضمن الدعم التقني لتلفزيون لبنان، وتغذية شبكة البرامج ببرامج جديدة.

وتناول المجتمعون اهمية الافلام القديمة وعرضها على "تلفزيون لبنان"، بالاضافة الى اهمية ارشيف التلفزيون وما يمكن ان يقدمه من نموذج اقتصادي للتلفزيون.

وتطرق اللقاء أيضاً الى موضوع قانون الاعلام، فاكد مرقص أنه "اصبح في مراحل متقدمة واليوم نحن بحاجة اكثر من اي وقت مضى لتسريع الموافقة على القانون والسير به".

وشدد على ان "الوزارة تضع كل امكاناتها بتصرف المشاريع المتطورة لمتابعة المشترَك بينها وبين السفارة لمصلحة وسائل الاعلام".

من جهته أثنى الفرنسي على عمل الوزارة وفريق عمل الوزير.

وأيضاً، استقبل مرقص السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وفي بيان لها، قالت السفارة الأميركية إن الإجتماع بين جونسون ومرقص كان "مثمراً"، مشيرة إلى أنه تم بحث إصلاحات الإعلام، وإستراتيجيات مكافحة التضليل ودور الإعلام الجديد.

وأكد السفارة أنّ "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الحوكمة الجيدة والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي".

كذلك، استقبل مرقص وفد قناة "الميادين" برئاسة الاعلامي غسان بن جدو، كما التقى الأميرة حياة ارسلان ورئيس مجموعة "إيغل".

ومن زوار مرقص أيضاً وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه الهاني، في حضور الأمين العام للجامعة جورج ابي رعد ونائبه كريستيان نصر ورئيسة الشبيبة في العالم غواديلوبي بولانيوس.

وأوضح مرقص بعد اللقاء انه طلب من الوفد "دعم المؤسسات الاعلامية في من قبل الانتشار، وتحديدا دعم تلفزيون في مهمته التي يقوم بها".

من جهته أكد الهاني "تجاوب الجامعة مع دعوة الوزير مرقص للتعاون مع تلفزيون لبنان"، معلناً "دعم وزير الاعلام ومساعدته لانجاح وصول 101 شاب وشابة من اصول لبنانية الى الصيف المقبل، للتعرف الى مناطق أجدادهم واهلهم".



وأمل الهاني "ان يكون مستقبل بخير وان نرى لبنانا جديدا في هذا العهد الجديد".

سفير الهند

والتقى مرقص سفير الهند لدى محمد نور الرحمن شيخ، وبحث معه في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

وأوضح مرقص بعد اللقاء انه بحث وسفير الهند "مواضيع مشتركة تتعلق بالتعاون بين بلدينا، وشكرته لما قدمته بلاده من دعم للبنان خلال الحرب، ونحن نتطلع الى مثمر في المستقبل، خصوصا في مجال العلاقات الاعلامية، وقد أكد لي استعداد بلاده لمساعدة وزارة الاعلام اللبنانية تقنيا، خصوصا تلفزيون لبنان، ودعمه تكنولوجيا ولوجيستياً".

أضاف: "بحثنا بناء على طلبي، فكرة شريط وثائقي عن الهند مترجم الى اللغة العربية يبث عبر تلفزيون لبنان، بالاضافة الى افكار اخرى".

بدوره، اكد الهندي أنَّ "بلاده صديق مقرب من وتعتبره شريكاً لها"، معرباً عن سروره لانتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة.