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لبنان

مرقص التقى سفراء فرنسا وأميركا والهند

Lebanon 24
12-03-2025 | 12:27
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استقبل وزير الاعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في حضور المستشار الاعلامي في السفارة الفرنسية مروان الطيبي، مديرة المعهد الفرنسي سابين سكورتينو، الملحقة الاعلامية نور عقل ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف. 
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وتطرق البحث الى موضوع الاعلام الفرنكوفوني في الوزارة، وأكد الوزير مرقص أمام زواره "تمسك الوزارة بالفرنكوفونية في وسائل الاعلام العام وتعزيزها".
 
 
 
وكان عرض للتعاون الذي تم بين الوزارة والسفارة الفرنسية من خلال مشاريع عديدة، منها الحفظ والرقمنة والتثمين للارشيف السمعي البصري في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"اذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، بالتعاون مع المعهد الوطني السمعي والبصري في فرنسا، وكذلك الدعم التقني لاذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية
 
 
 
وتم التطرق الى المشاريع الجديدة التي اتُفق عليها خلال زيارة وفد من "فرانس ميديا موند" الشهر الماضي للبنان، لمناسبة افتتاح مركزها الاقليمي في بيروت، وبلورة هذه الاتفاقية خلال زيارة الوزير مرقص لباريس، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن الدعم التقني لتلفزيون لبنان، وتغذية شبكة البرامج ببرامج جديدة.
 
 
 
وتناول المجتمعون اهمية الافلام الفرنسية القديمة وعرضها على "تلفزيون لبنان"، بالاضافة الى اهمية ارشيف التلفزيون وما يمكن ان يقدمه من نموذج اقتصادي للتلفزيون. 
 
 
وتطرق اللقاء أيضاً الى موضوع قانون الاعلام، فاكد مرقص أنه "اصبح في مراحل متقدمة واليوم نحن بحاجة اكثر من اي وقت مضى لتسريع الموافقة على القانون والسير به". 
 
 
 
وشدد على ان "الوزارة تضع كل امكاناتها بتصرف المشاريع المتطورة لمتابعة المشترَك بينها وبين السفارة الفرنسية لمصلحة وسائل الاعلام".
 
 
 
من جهته أثنى السفير الفرنسي على عمل الوزارة وفريق عمل الوزير.
 
 
وأيضاً، استقبل مرقص السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
 
 
وفي بيان لها، قالت السفارة الأميركية إن الإجتماع بين جونسون ومرقص كان "مثمراً"، مشيرة إلى أنه تم بحث إصلاحات الإعلام، وإستراتيجيات مكافحة التضليل ودور الإعلام الجديد. 
 
 
 
وأكد السفارة أنّ "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الحوكمة الجيدة والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي".
 
 
 
 
كذلك، استقبل مرقص وفد قناة "الميادين" برئاسة الاعلامي غسان بن جدو، كما التقى الأميرة حياة ارسلان ورئيس مجموعة "إيغل".
 
 
 
ومن زوار مرقص أيضاً وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة روجيه الهاني، في حضور الأمين العام للجامعة جورج ابي رعد ونائبه كريستيان نصر ورئيسة الشبيبة في العالم غواديلوبي بولانيوس.
 
 
 
وأوضح مرقص بعد اللقاء انه طلب من الوفد "دعم المؤسسات الاعلامية الوطنية في لبنان من قبل الانتشار، وتحديدا دعم تلفزيون لبنان في مهمته الوطنية التي يقوم بها". 
 
 
 
من جهته أكد الهاني "تجاوب الجامعة مع دعوة الوزير مرقص للتعاون مع تلفزيون لبنان"، معلناً "دعم وزير الاعلام ومساعدته لانجاح وصول 101 شاب وشابة من اصول لبنانية الى لبنان الصيف المقبل، للتعرف الى مناطق أجدادهم واهلهم".
 
 

وأمل الهاني "ان يكون مستقبل لبنان بخير وان نرى لبنانا جديدا في هذا العهد الجديد".
 
سفير الهند
 
 
والتقى مرقص سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن شيخ، وبحث معه في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
 
 
وأوضح مرقص بعد اللقاء انه بحث وسفير الهند "مواضيع مشتركة تتعلق بالتعاون بين بلدينا، وشكرته لما قدمته بلاده من دعم للبنان خلال الحرب، ونحن نتطلع الى تعاون مثمر في المستقبل، خصوصا في مجال العلاقات الاعلامية، وقد أكد لي السفير استعداد بلاده لمساعدة وزارة الاعلام اللبنانية تقنيا، خصوصا تلفزيون لبنان، ودعمه تكنولوجيا ولوجيستياً". 
 
 
أضاف: "بحثنا بناء على طلبي، فكرة شريط وثائقي عن الهند مترجم الى اللغة العربية يبث عبر تلفزيون لبنان، بالاضافة الى افكار اخرى". 
 
بدوره، اكد السفير الهندي أنَّ "بلاده صديق مقرب من لبنان وتعتبره شريكاً لها"، معرباً عن سروره لانتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة.
 
 
كذلك، أعرب شيخ عن أمله بالتعاون مع كل الوزراء، خصوصا في مجال الاعلام، مبدياً الاستعداد التام للتجاوب في دعم "الوكالة الوطنية للاعلام" و"تلفزيون لبنان"، والتعاون في مجالات اخرى من ضمنها التبادل التعليمي والثقافي".
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