"الطاشناق" ينتخب أميناً عاماً جديداً له

أعلنت اللجنة لحزب الطاشناق، اليوم الأربعاء، انتخاب للحزب في النائب هاغوب عضواً في اللجنة العالمية الجديدة للحزب، وتسلّم مهام مسؤول شؤون فيها.

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وذكرت اللجنة أنه "في ضوء إنتخاب عضواً في اللجنة العالمية، عقدت اللجنة إجتماعاً يوم الثلاثاء، انتخبت خلاله بالاجماع ألبير بالابانيان أميناً عاماً جديداً لحزب".

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