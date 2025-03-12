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لبنان

"الطاشناق" ينتخب أميناً عاماً جديداً له

Lebanon 24
12-03-2025 | 12:45
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أعلنت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق، اليوم الأربعاء، انتخاب الأمين العام للحزب في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية الجديدة للحزب، وتسلّم مهام مسؤول شؤون الشرق الأوسط فيها.
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وذكرت اللجنة أنه "في ضوء إنتخاب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية، عقدت اللجنة المركزية إجتماعاً يوم الثلاثاء، انتخبت خلاله بالاجماع ألبير بالابانيان أميناً عاماً جديداً لحزب".
 
 
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