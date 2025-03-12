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لبنان

اعتباراً من يوم غد.. هذا ما ستشهده طرابلس

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:04
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ترأس محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، اجتماعاً أمنياً موسعاً ضمّ أعضاء الخلية المنبثقة عن مجلس الأمن الفرعي، وشمل الاجتماع ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية، حضره العميد باسم الايوبي عن اللواء 12، العميد جوزاف موسى عن اللواء العاشر، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، رئيس مركز طرابلس لامن الدولة العقيد باسم طوط، امر مفرزة استقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة، المقدم الركن رامي يعقوب والرائد محمد عبد الرزاق عن مخابرات الجيش، الملازم عباده جيدة عن امن الدولة.
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وجرى خلال الاجتماع البحث في تعزيز الإجراءات الأمنية، لاسيما في منطقة جبل محسن وجوارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، إضافة إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة ومنع استخدام المفرقعات النارية.
 
واتفق المجتمعون على إطلاق حملة مشددة ابتداءً من يوم غد، تستهدف الدراجات النارية غير القانونية، حيث سيتم حجزها وإتلافها وفق الأصول القانونية.
كذلك، تمَّ التشديد على ضرورة ضبط المخالفات بمختلف أشكالها، حرصاً على الأمن والاستقرار في المدينة.
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