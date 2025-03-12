اعتباراً من يوم غد.. هذا ما ستشهده طرابلس

ترأس محافظ لبنان الشمالي، رمزي نهرا، اجتماعاً أمنياً موسعاً ضمّ أعضاء الخلية المنبثقة عن مجلس الأمن الفرعي، وشمل الاجتماع ممثلين عن مختلف الأمنية، حضره العميد باسم الايوبي عن 12، العميد جوزاف موسى عن العاشر، قائد سرية العميد بهاء الصمد، رئيس لامن الدولة العقيد باسم طوط، امر مفرزة استقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة، المقدم الركن رامي يعقوب والرائد محمد الرزاق عن مخابرات الجيش، الملازم عباده جيدة عن امن الدولة.

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وجرى خلال الاجتماع البحث في تعزيز الإجراءات الأمنية، لاسيما في منطقة جبل محسن وجوارها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير والبلديات العميد احمد الحجار، إضافة إلى ضبط الدراجات النارية المخالفة ومنع استخدام المفرقعات النارية.

واتفق المجتمعون على إطلاق حملة مشددة ابتداءً من يوم غد، تستهدف الدراجات النارية غير القانونية، حيث سيتم حجزها وإتلافها وفق الأصول القانونية.

كذلك، تمَّ التشديد على ضرورة ضبط المخالفات بمختلف أشكالها، حرصاً على الأمن والاستقرار في المدينة.