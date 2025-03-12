"تفجير ألغام".. نداء من بلدية في جنوب لبنان

أعلنت بلدية عبا - جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، أنه سيتمّ تفجير بعض الألغام من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة وذلك على .

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وأوضحت أنَّ عملية تفجير الألغام ستتم من قبل مؤسسة "ماغ" لنزع الألغام.