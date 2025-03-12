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لبنان

"تفجير ألغام".. نداء من بلدية في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:38
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أعلنت بلدية عبا - جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، أنه سيتمّ تفجير بعض الألغام من مخلفات الحرب الإسرائيلية الأخيرة وذلك على طريق المدرسة.
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وأوضحت البلدية أنَّ عملية تفجير الألغام ستتم من قبل مؤسسة "ماغ" لنزع الألغام.
 
 
 
 
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