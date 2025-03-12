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لبنان

جديد تحقيقات ملف المرفأ.. هذا ما سيفعله طارق البيطار

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:58
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، سيصدرُ حتماً قبل الرابع من آب المُقبل.
 
وأوضحت القناة أنَّ المحقق العدلي في القضية طارق البيطار هو من يحدد مسألة توقيف المُستوجبين فوراً بعد الجلسة أو بعد انتهاء التحقيق كاملاً.
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وقالت الـ"MTV" إنَّ البيطار كان ينوي إصدار قراره الظني بداية 2025 ناقصاً وبما توفّر لديه من ملفات بسبب العرقلة، وأضافت: "لكن الأمور اليوم اختلفت وقد يتأخر القرار الظني بضعة أشهر إضافية مع بروز خطوات تعاونية مع البيطار ستخوّله التعمق أكثر بالملف والاستجوابات".

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