جديد تحقيقات ملف المرفأ.. هذا ما سيفعله طارق البيطار

ذكرت قناة الـ"MTV" أنَّ القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، سيصدرُ حتماً قبل الرابع من آب المُقبل.

وأوضحت القناة أنَّ العدلي في القضية هو من يحدد مسألة توقيف المُستوجبين فوراً بعد الجلسة أو بعد انتهاء التحقيق كاملاً.

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وقالت الـ"MTV" إنَّ كان ينوي إصدار قراره الظني 2025 ناقصاً وبما توفّر لديه من ملفات بسبب العرقلة، وأضافت: "لكن الأمور اليوم اختلفت وقد يتأخر القرار الظني بضعة أشهر إضافية مع بروز خطوات تعاونية مع ستخوّله التعمق أكثر بالملف والاستجوابات".