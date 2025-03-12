آخر معلومة عن الجندي اللبناني الأسير.. متى ستُفرج إسرائيل عنه؟

ذكرت شبكة "سكاي عربية"، اليوم الأربعاء، أنّ ستُفرج يوم غدٍ الخميس عن جندي لبنانيّ أسرته في وقتٍ سابق.

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وكان العدو الإسرائيلي قبل أيام على أسرِ الجندي في شبلي وذلك إثر بعملية تمشيطٍ في بلدة كفرشوبا - جنوب .

وكان شبلي يرتدي زياً مدنياً لحظة اختطافه، وقد أصيب بجروحٍ إثر التمشيط الإسرائيليّ.