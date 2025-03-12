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لبنان

آخر معلومة عن الجندي اللبناني الأسير.. متى ستُفرج إسرائيل عنه؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 14:09
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أنّ إسرائيل ستُفرج يوم غدٍ الخميس عن جندي لبنانيّ أسرته في وقتٍ سابق.
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وكان العدو الإسرائيلي أقدم قبل أيام على أسرِ الجندي في الجيش اللبناني زياد شبلي وذلك إثر بعملية تمشيطٍ في بلدة كفرشوبا - جنوب لبنان.
 
وكان شبلي يرتدي زياً مدنياً لحظة اختطافه، وقد أصيب بجروحٍ إثر التمشيط الإسرائيليّ.

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