بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لافت من شارع لبنانيّ جمع في نطاقٍ واحد رموزاً وصوراً لجهات متعارضة.

وأظهر الفيديو علم "القوات اللبنانية" تقابله صورة القيادي الراحل سليماني، وكل ذلك ضمن المكان نفسه.

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أيضاً، تضمن ذاته صورة لأحد شهداء "حزب الله" وفي الوقت نفسه صورة لرئيس الجمهورية عون حينما كان قائداً للجيش.

وتفاعل ناشطون مع هذا الفيديو قائلين إنه "يمثل صورة عن التنوع في لبنان"، فيما قال آخرون إنه "يعكس العيش المُشترك في لبنان".