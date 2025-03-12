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لبنان

بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!

Lebanon 24
12-03-2025 | 14:49
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لافت من شارع لبنانيّ جمع في نطاقٍ واحد رموزاً وصوراً لجهات متعارضة.
 
 
وأظهر الفيديو علم "القوات اللبنانية" تقابله صورة القيادي الإيراني الراحل قاسم سليماني، وكل ذلك ضمن المكان نفسه.
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أيضاً، تضمن الشارع ذاته صورة لأحد شهداء "حزب الله" وفي الوقت نفسه صورة لرئيس الجمهورية جوزاف عون حينما كان قائداً للجيش. 
 
 
وتفاعل ناشطون مع هذا الفيديو قائلين إنه "يمثل صورة عن التنوع في لبنان"، فيما قال آخرون إنه "يعكس العيش المُشترك في لبنان".
 
 
 
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