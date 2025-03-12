رستم زار وزير العدل: لتطبيق مرسوم استحداث وظائف كتاب عدل بمناطق عكّار

أعلن للنائب أحمد رستم أن "الأخير زار، اليوم، وزير العدل عادل نصار مهنئاً بتوليه وزارة العدل".

Advertisement



وبحث رستم مع نصار في "إمكانية تطبيق الذي حمل الرقم 8980 الصادر في العام 2022 ونشر في الجريدة الرسمية لاستحداث وظائف كتاب عدل في مناطق مختلفة من محافظة في الحيصا والعيون وحرار، إضافة إلى متابعة دورة الترجمة في الديبلوماسي واستكمال المراسيم التطبيقية بما يخص النيابات في حلبا".



وأعرب رستم عن سعادته "لاتباع معايير الكفاءة في التعيينات القضائية والإدارية، بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب".