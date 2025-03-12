Advertisement

لبنان

رستم زار وزير العدل: لتطبيق مرسوم استحداث وظائف كتاب عدل بمناطق عكّار

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:06
A-
A+
Doc-P-1332511-638774104921504597.png
Doc-P-1332511-638774104921504597.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي للنائب أحمد رستم أن "الأخير زار، اليوم، وزير العدل عادل نصار مهنئاً بتوليه وزارة العدل".
Advertisement

وبحث رستم مع نصار في "إمكانية تطبيق المرسوم الذي حمل الرقم 8980 الصادر في العام 2022 ونشر في الجريدة الرسمية لاستحداث وظائف كتاب عدل في مناطق مختلفة من محافظة عكار في الحيصا والعيون وحرار، إضافة إلى متابعة دورة الترجمة في السلك الديبلوماسي واستكمال المراسيم التطبيقية بما يخص النيابات العامة في حلبا".

وأعرب رستم عن سعادته "لاتباع معايير الكفاءة في التعيينات القضائية والإدارية، بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
lebanon 24
13/03/2025 01:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدويهي يُسلم وزير العدل مذكرة تُطالب بإلغاء عقود الأجانب المخالفة للقانون
lebanon 24
13/03/2025 01:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عرض مع السفيرة الأميركية لمواضيع قضائية
lebanon 24
13/03/2025 01:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
lebanon 24
13/03/2025 01:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:54 | 2025-03-12
17:59 | 2025-03-12
17:48 | 2025-03-12
17:28 | 2025-03-12
17:10 | 2025-03-12
16:46 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24