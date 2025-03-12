الخير زار رئيس الحكومة وعرض معه شؤون المنية والشمال

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير رئيس الحكومة نواف سلام، في السرايا .

Advertisement



وإثر اللقاء، قال الخير في بيان: "بحثت مع دولة بمطالب وشؤون تخص منطقة المنية والشمال، لا سيما الأزمات الاجتماعية والأمنية الأخيرة، إلى جانب واقع النزوح المستجد من وتداعياته على منطقة الشمال، وأكدت لدولة ان منطقة الشمال تفتقر الى عنصرين أساسيين وهما الاجتماعية والإنماء المتوازن، وهما من النقاط الاساسية في اتفاق ويجب اطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح".

وإذ أوضح أنه "تم عرض أهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت"، أشار إلى أن "اللقاء تطرق الى الاوضاع في الجنوب واهمية تطبيق القرار 1701 من كل الأطراف، لا سيما الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس".