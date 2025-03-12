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لبنان

الخير زار رئيس الحكومة وعرض معه شؤون المنية والشمال

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:16
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير رئيس الحكومة نواف سلام، في السرايا الحكومية.
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وإثر اللقاء، قال الخير في بيان: "بحثت مع دولة الرئيس بمطالب وشؤون تخص منطقة المنية والشمال، لا سيما الأزمات الاجتماعية والأمنية الأخيرة، إلى جانب واقع النزوح المستجد من سوريا وتداعياته على منطقة الشمال، وأكدت لدولة الرئيس ان منطقة الشمال تفتقر الى عنصرين أساسيين وهما العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، وهما من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف ويجب اطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح".
وإذ أوضح أنه "تم عرض أهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت"، أشار إلى أن "اللقاء تطرق الى الاوضاع في الجنوب واهمية تطبيق القرار 1701 من كل الأطراف، لا سيما الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس".
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