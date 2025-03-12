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لبنان

سلامة التقى سليم وردة ورئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:20
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التقى وزير الثقافة غسان سلامة بمكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، وزير الثقافة الأسبق سليم وردة ورئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي مارون مخول في زيارة تهنئة لتوليه مهام وزارة الثقافة.
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وكان اللقاء مناسبة تداول سلامة خلالها مع زواره شؤونا ثقافية عامة، إضافة إلى نشاط المجلس الثقافي والفعاليات التي يستضيفها ووضع الحراك الثقافي في مدينة زحلة ككل.
 
 
 
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