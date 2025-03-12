سلامة التقى سليم وردة ورئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي

التقى وزير الثقافة سلامة بمكتبه في المكتبة – الصنائع، وزير الثقافة الأسبق وردة ورئيس مجلس قضاء الثقافي مارون مخول في زيارة تهنئة لتوليه مهام وزارة الثقافة.

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وكان اللقاء مناسبة تداول سلامة خلالها مع زواره شؤونا ثقافية عامة، إضافة إلى نشاط الثقافي والفعاليات التي يستضيفها ووضع الثقافي في ككل.