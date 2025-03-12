وزير الطاقة تابع مع وفدٍ من البنك الدولي موضوع المياه

عقد والمياه جو الصدي عمل مع وفد من البنك الدولي، ضم: مدير قطاع المياه في منطقة وشمال إفريقيا مايكل هني، خبير أول في قطاع المياه والصرف الصحي سالي زغيب، خبير أول في قطاع المياه الفيرا بروكس، خبير في قطاع المياه لويز الفاريز، خبير في شامبافي بريم ومسؤولة المشتريات جوسلين جبور، بحضور لمؤسسة مياه بيروت وجبل جان .

Advertisement

وتطرق البحث في "المشروع المرتبط بالمياه في بيروت الكبرى، الذي يحظى على الموافقة المبدئية من البنك الدولي ومسألة عرضه بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، خلال في مجلس النواب على عدد من النيابية في وقت لاحق اليوم".