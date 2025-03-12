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لبنان

وزير الطاقة تابع مع وفدٍ من البنك الدولي موضوع المياه

Lebanon 24
12-03-2025 | 15:26
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 عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع وفد من البنك الدولي، ضم: مدير قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل هني، خبير أول في قطاع المياه والصرف الصحي سالي زغيب، خبير أول في قطاع المياه الفيرا بروكس، خبير في قطاع المياه لويز الفاريز، خبير في الاقتصاد شامبافي بريم ومسؤولة المشتريات جوسلين جبور، بحضور المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
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وتطرق البحث في "المشروع المرتبط بالمياه في بيروت الكبرى، الذي يحظى على الموافقة المبدئية من البنك الدولي ومسألة عرضه بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، خلال اجتماع في مجلس النواب على عدد من اللجان النيابية في وقت لاحق اليوم".
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