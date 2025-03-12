هذا ما بدأت وزارة الداخلية فعله

علم "لبنان24" أنَّ وزارة بدأت بإجراء كافة الترتيبات اللوجستية والتقنية لإجراء الانتخابات والاختيارية.

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وذكرت المعلومات أن الوزارة بدأت بوضع الخطط المطلوبة لتأمين كافة المستلزمات بالانتخابات خصوصاً تلك المتعلقة بأقلام الاقتراع.

وأوضحت المصادر أنَّ الوزارة بصدد الإنهاء من كافة الترتيبات خلال الأسابيع الـ3 المقبلة، أي بحلول المقبل.