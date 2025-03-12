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لبنان

هذا ما بدأت وزارة الداخلية فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-03-2025 | 15:34
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علم "لبنان24" أنَّ وزارة الداخلية بدأت بإجراء كافة الترتيبات اللوجستية والتقنية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وذكرت المعلومات أن الوزارة بدأت بوضع الخطط المطلوبة لتأمين كافة المستلزمات الخاصة بالانتخابات خصوصاً تلك المتعلقة بأقلام الاقتراع.
 
وأوضحت المصادر أنَّ الوزارة بصدد الإنهاء من كافة الترتيبات خلال الأسابيع الـ3 المقبلة، أي بحلول نيسان المقبل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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