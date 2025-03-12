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لبنان
تقرير من تل أبيب: إسرائيل تصرّ على التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
12-03-2025
|
15:45
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ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنَّ
إسرائيل
تصرُّ على السّعي للتطبيع مع
لبنان
.
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وقالت القناة إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
عقد جلسة موسعة، مساء اليوم، لتقييم الوضع الأمنيّ تطرّقت إلى القضية اللبنانية.
وأشارت القناة إلى أنه رغم نفي بيروت، تصرُّ
القدس
على السعي للتطبيع مع لبنان، موضحة نقلاً عن
مصدر
سياسي قوله إنَّ "المباحثات التي تُجريها
إسرائيل
مع
لبنان
والولايات المُتحدة وفرنسا هي جزء من خطة سياسية أوسع تهدف إلى تحقيق التطبيع"، وأضاف: "إنها عملية طويلة وتدريجية وسوف تستغرق وقتاً، وإسرائيل ليس لديها حالياً أي خطط للانسحاب من النقاط الاستراتيجية الخمس في جنوب لبنان".
وتابع: "إذا وصلنا إلى نقاشات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها، سترفع
إسرائيل
دعاوى ضد لبنان، ولن تتنازل إطلاقاً عن أمنها ومصالحها
الوطنية
. لإسرائيل مصلحة في تعزيز القوى المعتدلة في
لبنان
على حساب حزب الله وحركة أمل".
في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" إنَّ الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أنَّ عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها العسكري الأمني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسيَّة سياسيَّة.
وذكرت القناة أنَّ "لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به كون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو".
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