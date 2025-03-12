تقرير من تل أبيب: إسرائيل تصرّ على التطبيع مع لبنان

ذكرت القناة الـ"13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنَّ تصرُّ على السّعي للتطبيع مع .

Advertisement



وقالت القناة إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد جلسة موسعة، مساء اليوم، لتقييم الوضع الأمنيّ تطرّقت إلى القضية اللبنانية.



وأشارت القناة إلى أنه رغم نفي بيروت، تصرُّ على السعي للتطبيع مع لبنان، موضحة نقلاً عن سياسي قوله إنَّ "المباحثات التي تُجريها مع والولايات المُتحدة وفرنسا هي جزء من خطة سياسية أوسع تهدف إلى تحقيق التطبيع"، وأضاف: "إنها عملية طويلة وتدريجية وسوف تستغرق وقتاً، وإسرائيل ليس لديها حالياً أي خطط للانسحاب من النقاط الاستراتيجية الخمس في جنوب لبنان".





وتابع: "إذا وصلنا إلى نقاشات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها، سترفع دعاوى ضد لبنان، ولن تتنازل إطلاقاً عن أمنها ومصالحها . لإسرائيل مصلحة في تعزيز القوى المعتدلة في على حساب حزب الله وحركة أمل".





في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" إنَّ الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أنَّ عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها العسكري الأمني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسيَّة سياسيَّة.





وذكرت القناة أنَّ "لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به كون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو".