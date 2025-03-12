لبنان سيشكلها.. ما هي مهام اللجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل؟

ذكرت قناة "الميادين، اليوم الأربعاء، أنَّ تشكيل للّجان الـ3 المكلَّفة حل النقاط العالقة مع يأتي "استكمالاً لتطبيق القرار 1701".

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وأوضحت مصادر القناة أنَّ هذه "ليست منفصلة عن القرار 1701، ولن تخوض مفاوضات مباشرة بين وإسرائيل"، لافتة إلى أن "كل ما يُحكى عن أن هذه مقدمة للتطبيع معلومات عارية من الصحة"، مبيّنةً أنّ "اللجان ستهتم بالمسائل العالقة، وهي قضايا الحدود والنقاط المتنازع عليها منذ عام 2006".

ووفقاً للمعلومات، فإنّ من المسائل العالقة أيضاً "النقاط الـ5، التي احتلتها بعد الحرب، وقضية الأسرى".

في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" إنَّ والإسرائيليين يعتبرون أنَّ عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها الأمني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسيَّة سياسيَّة.





وذكرت القناة أنَّ "لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به كون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو".