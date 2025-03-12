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لبنان

لبنان سيشكلها.. ما هي مهام اللجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:24
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ذكرت قناة "الميادين، اليوم الأربعاء، أنَّ تشكيل لبنان للّجان الـ3 المكلَّفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل يأتي "استكمالاً لتطبيق القرار 1701". 
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وأوضحت مصادر القناة أنَّ هذه اللجان "ليست منفصلة عن القرار 1701، ولن تخوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل"، لافتة إلى أن "كل ما يُحكى عن أن هذه اللجان مقدمة للتطبيع معلومات عارية من الصحة"، مبيّنةً أنّ "اللجان ستهتم بالمسائل العالقة، وهي قضايا الحدود والنقاط المتنازع عليها منذ عام 2006".  
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ من المسائل العالقة أيضاً "النقاط الـ5، التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب، وقضية الأسرى". 
 
في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" إنَّ الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أنَّ عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بطابعها العسكري الأمني قد انتهى دورها ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسيَّة سياسيَّة.


وذكرت القناة أنَّ "لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به كون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو".
 
 
 
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