18
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون من نيويورك: لا سلام وديمقراطية من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه
Lebanon 24
12-03-2025
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت رئيسة
الهيئة
الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية، اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، في انطلاق فعاليات الدورة الـ69 لمؤتمر "وضع المرأة" الذي تترأسه
المملكة
العربية السعودية، وذلك في مقر
الأمم المتحدة
في نيويورك.
Advertisement
وحضرت عون الجلسة الافتتاحية مع وفد ضم رئيس بعثة لبنان لدى
الأمم المتحدة
السفير
هادي هاشم، المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية وعضو
الهيئة
السفيرة جان مراد ومديرة مكتب اللبنانية الأولى هلا عبيد.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت اللبنانية الأولى سلسلة لقاءات، أبرزها مع
الأمين العام
لمجلس شؤون الاسرة في السعودية الدكتورة ميمونة خليل، وزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز في فرنسا أورو بيرجي ووزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في قطر بثينة بنت جبر النعيمي، حيث ناقشت السياسات المتعلقة باستقرار الاسرة وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، مع تركيز مشترك على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز أنظمة الدعم للمرأة والاسرة.
كذلك، شاركت السيدة الأولى في ندوة نظمتها منظمة المرأة العربية كضيفة شرف.
لقاء
غوتيريش
والتقت عون
الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونقلت اليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشكره على الدعم الذي تقدمه
الأمم المتحدة
بمختلف منظماتها لمساعدة لبنان. كما عرضت وضع المرأة اللبنانية وما عانته خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والبرامج التي تنوي تطبيقها لمساعدة المرأة اللبنانية في المجالات كافة.
كذلك التقت السيدة عون السيدة سيما بحوث وشكرتها على الشراكة الحقيقية بين الـ"UN woman" والحكومة اللبنانية في "دعم وتنفيذ البرامج الهادفة الى الدفع برزنامة المرأة
الوطنية
بكل تفرعاتها"، مؤكدة تطلعها كرئيسة للهيئة
الوطنية
لشؤون المرأة
الوطنية
الى "آفاق جديدة من التعاون تأخذ بالاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه واقع المجموعات الضعيفة عموما والمرأة خصوصا في ظل الازمات المتراكمة".
من جهتها، أعربت السيدة بحوث عن "ثبات التعاون في اجتراح المشاريع والبرامج التي تدعم دور المرأة كصانع قرار، وعنصر أساسي في ارساء استقرار مجتمعي مدخله المساواة والشراكة الفاعلة والبناءة".
كلمة عون
وفي كلمة له أمام المؤتمر، قالت عون إنه "لا سلام وأمن وديمقراطية وازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه"، وأضاف: "مع إقتراب الإنتخابات البلدية والنيابية في لبنان، لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة".
وتابعت: "أجدد الإلتزام باستكمال ورشة الإصلاحات وحملات التوعية والتي بدأتها الحكومة بتعيين 5 وزيرات لتولي حقائب وزارية تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة المرأة".
مواضيع ذات صلة
كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله
Lebanon 24
كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله
13/03/2025 01:07:21
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحي من مكتب أمين سلام: لم ولن يتهرب من تحمل مسؤولياته
Lebanon 24
بيان توضيحي من مكتب أمين سلام: لم ولن يتهرب من تحمل مسؤولياته
13/03/2025 01:07:21
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من بعبدا: سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار
Lebanon 24
سلام من بعبدا: سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار
13/03/2025 01:07:21
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
13/03/2025 01:07:21
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنضباط
Lebanon 24
إنضباط
18:54 | 2025-03-12
12/03/2025 06:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
17:59 | 2025-03-12
12/03/2025 05:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر من ترامب.. اختيار اللبناني مسعد بولس لـ"مهمة جديدة"!
Lebanon 24
القرار صدر من ترامب.. اختيار اللبناني مسعد بولس لـ"مهمة جديدة"!
17:48 | 2025-03-12
12/03/2025 05:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شخصيات لبنانية اختارها ترامب ضمن فريقه.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
3 شخصيات لبنانية اختارها ترامب ضمن فريقه.. تعرفوا إليها
17:28 | 2025-03-12
12/03/2025 05:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
17:10 | 2025-03-12
12/03/2025 05:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:54 | 2025-03-12
إنضباط
17:59 | 2025-03-12
مقدمات النشرات المسائيّة
17:48 | 2025-03-12
القرار صدر من ترامب.. اختيار اللبناني مسعد بولس لـ"مهمة جديدة"!
17:28 | 2025-03-12
3 شخصيات لبنانية اختارها ترامب ضمن فريقه.. تعرفوا إليها
17:10 | 2025-03-12
عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية
16:24 | 2025-03-12
لبنان سيشكلها.. ما هي مهام اللجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل؟
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 01:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24