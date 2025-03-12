عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية

Advertisement

وأضافت خلال مقابلة مع "تلفزيون لبنان": "التعليم حق وليس عبئًا. أعمل على حل لأوضاع الأساتذة والجامعة اللبنانية وفق إمكانات الدولة"، مرجحة أن "يكون هناك وضع خاص لطلاب الجنوب".