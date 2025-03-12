Advertisement

لبنان

عن مصير شهادة "البريفيه".. هذا ما كشفته وزيرة التربية

Lebanon 24
12-03-2025 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1332551-638774185279004845.jpg
Doc-P-1332551-638774185279004845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزيرة التربية ريما كرامي، اليوم الاربعاء، أن مصير شهادة البريفيه سيحدد بعد أسبوع، متوقعة ألا تكون هناك مواد اختيارية في الامتحانات الرسمية التي ترجح أن تعقد في تموز المقبل.
Advertisement

وأضافت كرامي خلال مقابلة مع "تلفزيون لبنان": "التعليم حق وليس عبئًا. أعمل على حل لأوضاع الأساتذة والجامعة اللبنانية وفق إمكانات الدولة"، مرجحة أن "يكون هناك وضع خاص لطلاب الجنوب".
مواضيع ذات صلة
هذا مصير "مقتنيات نصرالله"
lebanon 24
13/03/2025 01:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/03/2025 01:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير "يدشّن" عهده بقرار "بارز"
lebanon 24
13/03/2025 01:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 01:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:54 | 2025-03-12
17:59 | 2025-03-12
17:48 | 2025-03-12
17:28 | 2025-03-12
16:46 | 2025-03-12
16:24 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24