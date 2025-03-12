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لبنان
3 شخصيات لبنانية اختارها ترامب ضمن فريقه.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
12-03-2025
|
17:28
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نشرت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، تقريراً تحدّثت فيه عن 3 شخصيات من أصول لبنانية اختارها
الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
لتولّي مناصب في عهده الرئاسيّ الجديد.
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ويقول التقرير إنّ الشخصيات الـ3 هي ميشال عيسى، بيل بزي ومسعد بولس، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات تتوزع بين سفير ومستشارين.
يلفت التقرير إلى أن "عيسى، الذي اختاره
ترامب
ليكون سفيراً لأميركا في لبنان، ينحدرُ من بلدة بسوس - قضاء عاليه"، موضحاً أن الشخص المذكور عمل كخبير ماليّ ومصرفي.
أما في ما خص بزي، فهو
عمدة
ديربورن هايتس في الولايات المتحدة، ويشير التقرير إلى أنّ "ترامب عينه سفير لأميركا في توسنس خلفاً لجو هود"، وأضاف: "لبزي أصول لبنانية وتحديداً من
مدينة
بنت جبيل في جنوب
لبنان
وقد عمل كضابط بسلاح مشاه
البحرية
الأميركيّة لمدة 21 عاماً".
وأوضح التقرير أن "بزي ينحدر من بلدة كفرعقا اللبنانية وهو حاصل على شهادة في الهندسة كما أنه عمل في كبريات شركات السيارات والطاائرات".
وعلى صعيد مسعد بولس، فيقول التقرير إن الأخير اختاره
ترامب
ليكون مسشتاراً للشؤون العربية والشرق أوسطية.
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