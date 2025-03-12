أفادت "الحرة"، الأربعاء، بأن الأميركي دونالد ترامب، عين اللبناني الأصل مسعد بولس، مبعوثاً خاصاً إلى منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا.

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ووفقا للمصادر، فإن بولس عُين في هذا المنصب لمرحلة معينة مع احتفاظه بمنصبه ككبير المستشارين للشؤون العربية والشرق أوسطية.

وفي السياق، كشف الاستراتيجي جو سلافِك، الموجود في كينشاسا، الأربعاء، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى في سعيها لإيجاد حليف في معركة الحكومة ضد متمردي ميليشيا"إم23".

وخلال حديثه مع إذاعة "صوت أميركا"، أكد أن المحادثات الأولية جارية بين إدارة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.





وتعد منطقة البحيرات العظمى في شرق أفريقيا ذات أهمية سياسية بالغة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تلعب دورًا حيويًا في التوازنات الإقليمية، كما تشكل مصدراً للموارد الطبيعية والتوترات السياسية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في القارة الأفريقية بشكل عام.

وتعتبر هذه المنطقة مركزًا اقتصادياً وثقافياً هاماً بالنسبة لشرق أفريقيا، وتضم دول منطقة البحيرات العظمى: تنزانيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

إلى ذلك، تُعد منطقة البحيرات العظمى في شرق أفريقيا من المناطق الجغرافية الهامة في القارة الإفريقية. (الحرة)