مقدمات النشرات المسائيّة

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اشارات إيجابية سياسية وأمنية ومالية تتظهر.فغدا، تنتظم المؤسسات الأمنية مجددا مع سلة التعيينات التي سيقرها مجلس الوزراء، على قيادة الجيش وأمن الدولة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في مرحلة تحتاج الى "عدة شغل" أمنية كاملة بلا شغور أو إنابة ووكالة وتمديد، بموازاة "الديبلوماسية المقاومة" التي يتبعها لتحرير الأرض وحسن تطبيق القرار 1701.ماليا، جديد سيوقع مع صندوق النقد الدولي ليشكل تأشيرة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي المالي والاستثماري. وهي خطوة أساسية منتظرة منذ انهيار تشرين 2019. واليوم، تنقل وفد بين المؤسسات، عارضا رؤيته لإخراج من أزمته . وهو ما يتطلب مواكبة الحكومة ومجلس النواب جديا لإطلاق الإصلاح المنشود.أما البداية فمن الجرح المفتوح منذ 4 آب 2020، انفجار مرفأ بيروت. ومعلومات ال MTV تؤكد أن القرار الظني سيصدر قبل 4 آب. فما الخطوات التي ستسبق ذلك؟.بعد الإتفاق على جميع الأسماء سلة التعيينات العسكرية والأمنية المكتملة سلكت طريقها نحو الاقرار في جلسة المقررة يوم غد الخميس قبل أن ينصب الإهتمام في الجلسات اللاحقة على سلة التعيين الإدارية في الإدارات والمؤسسات الأخرى.هذا في التعيينات اما في الاصلاحات فجولة لبعثة صندوق النقد الدولي على الرؤساء الثلاثة لعرض رؤية لخروج من ازمته والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج اصلاحي مالي واحد وفق ما تؤكد البعثة التي سمعت في المقابل من رئيس الجمهورية جوزاف عون أن العمل على تنفيذ الاصلاحات هو مطلب لبناني قبل ان تكون مطلب المجتمع الدولي.وبالحديث عن المجتمع الدولي الصامت عن سوء نوايا وأفعال العدو الإسرائيلي الذي يتحدث بثقة عن حسن نوايا تجاه وهو يمعن خرقا لسيادة الأراضي الجنوبية بدباباته وبرصاص يستهدف الآمنين في قراهم فيما سماء ضاحية العاصمة بيروت كما الجنوب مستباحة للطيران المسير المعادي.هذه المستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار تابعها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال إستقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس بلاسخارت.وفيما يروج الأميركيون لرواية حول مسعى يقودونه لترتيبات بين والكيان العبري مثل بنيامين نتنياهو اليوم امام المحكمة بتهم فساد ورشوة واحتيال وهناك فقد أعصابه وصرخ في وجه القضاة ويترقب الجميع نتائج المحاكمة التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل نتنياهو السياسي.في الجنوب السوري عزز جيش الاحتلال وجوده في منطقة جبل الشيخ حيث أقام موقعين عسكريين جديدين في عمق الأراضي السوريةاما ساحلا فاستمرت المجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وراح ضحيتها 158 مدنيا غالبيتهم من الطائفة العلوية وكانت اكبرها في حماة.يتركز الاهتمام اللبناني في هذه المرحلة على مسارين: حدودي جنوبي، والثاني إجرائي حكومي.على المسار الأول، إفراج إسرائيلي عن خمسة أسرى، في مقابل تفاهم على تفاوض برعاية أميركية، سرعان ما قوبل بحملة عنوانها خطر جر إلى التطبيع.وعلى المسار الثاني، تعيينات نضجت وأخرى تحت النار، في مقابل حملة من داخل البيت الحكومي، شنها عدد من نواب التغيير على الأداء غير المختلف عن السابق، وفق تعبير كثيرين من بينهم، بعدما كانت القوات التي تزعم أنها ممثلة بأربعة وزراء، تتهم نائب رئيس الحكومة بضرب صورتها وتنفيذ ما يشبه الانقلاب على خطب القسم والبيان الوزاري.ووسط كل ذلك، ينخفض منسوب التفاؤل ويرتفع الاحباط. فأداء الشهرين والثلاثة أيام السابقة لا يوحي بالنسبة إلى كثيرين بأي تغيير يذكر، قياسا على الشعارات التي رفعت وترفع كل يوم، والتي تبقى بعيدة عن الواقع حتى إشعار آخر.تحت عنوان احلال السلام، حركت الولايات المتحدة كل الملفات الساخنة من حول العالم, وعلى خط هذه الملفات دخلت ثلاث دول خليجية في ديبلوماسية الفاعلين من أجل السلام.السعودية توسطت ثنائية الكبار، وعلى أرضها فاوضت واشنطن موسكو من جهة، وكييف من جهة أخرى، والهدف: وقف الحرب الأوكرانية. وعلى أرضها نوقشت كل ملفات الشرق الأوسط بين ولي عهدها ووزير الخارجية الأ ميركي، والهدف: الأمن والاستقرار.قطر تتوسط بين حركة حماس واسرائيل, وبين واشنطن والحركة. على أرضها تناقش اليوم خطة اعادة اعمار غزة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزراء الخارجية القطري، السعودي، الإماراتي، الأردني والمصري، والهدف: وقف الحرب بشكل مستدام.الإمارات دخلت أيضا الملف النووي الإيراني، وبعد محادثات أجراها ويتكوف في أبو ظبي الثلاثاء، حمل مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش رسالة من واشنطن الى طهران للبدء بمفاوضات مباشرة بين البلدين، والهدف: حل الملف النووي.الجامع بين كل هذه الملفات، وقف الحرب، ولبنان الذي لم يخرج بعد من الحرب الاسرائيلية، لا يمكن أن يكون خارج هذه الصورة.فبعد ساعات على اعلان واشنطن أمس التوصل الى يقضي ببدء مفاوضات الترسيم البري بين بيروت وتل ابيب، لا يزال الصمت التام يلف ثنائي أمل حزب الله.منطقيا، صمت الثنائي مرتبط بما ستقوله الدولة ككل عن ملف التفاوض، من أسبابه الى آليته ونتائجه المرتقبة، وعلى رأس الدولة، بحسب الدستور، الرئيس جوزاف عون المنوط به التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية.والدولة واضحة في قرارها: نفاوض عبر لجان ثلاث، وفدنا عسكري تقني بحت على الأقل حتى الساعة، حتى ولو حاولت إسرائيل إقحام دبلوماسيين في وفدها، وهدفنا حل ملف النقاط ال13، والتلال الخمس والأسرى.أما ما يحكى عن الوصول عبر التفاوض الى تطبيع أو سلام مع اسرائيل، فليس في حسابات الدولة.كاسحة التعيينات تطرح الآليات ارضا وتدخل الى جلسة غدا مرفوعة على توافق سياسي لا تهزه جبال . ففي أول اختبار للعهد بجناحيه الرئاسي والحكومي تقر الحكومة غدا التعيينات الأمنية التي جاءت أسماؤها من خميرة التفاهم السياسي والتوافق على تركيب رؤوس الأجهزة.وحتى الساعات الأخيرة قبل الجلسة، كانت الطروحات لا تخرج من البطانة السياسية وحتى لا يتغير علينا شيء فإن الله لم يحرمنا من نعمة " الصهر " الآتي هذه المرة على صورة فاعل الخير وناقل الرسائل من بعبدا الى عين التينة.وإذا ما أقرت التعيينات غدا بصيغتها " الحبية" بين اركان ثلاثة وأكلة الجبنة، فإنها تكون قد تجاوزت خطاب العهد وتعهدات رئيس الحكومة، ويكون على الآليات " السلام " لانها ستسير وفق آلية " دافنين الشيخ زنكي " الشهيرة والمكررة في كل العهود.سابقا لم يتعهد السياسيون بالاصلاح , واذا فعلوا فإنهم استبدلوه بجهنم , أما اليوم فالإصلاح والانقاذ وقسم العهد هي عناوين التزم بها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام وأول اختباراتها سيكون في جلسة الغد بشهادة أربعة وعشرين وزيرا تم اختيارهم " بالحبة " وبرمش العين وباصطفائهم عن غيرهم من المرشحين والابتعاد بهم عن مضبطة الأحزابهؤلاء ليسوا مخولين غدا أن يبصموا على ما قرره السياسيون ، وهؤلاء لديهم مهمة وطنية بمستويات أمنية سواء في جلسة الخميس أو في جلسات تعيين لاحقة ستقرر من سيحكم في بيت المال اللبناني في أهم مناصب الفئة الأولى وهو حاكمية مصرف .وستقع على هذا التعيين بالذات مهام بحجم الانهيار المستمر منذ ستة اعوام واعادة هيكلة البلاد وانتظامها ماليا.ويوازي هذا المنصب الركن , اعادة هيكلة السلطة القضائية والتي ستشكل السلطات السياسية اكبر خطر عليها إذا ما قررت مصيرها وآثر الرؤساء الثلاثة ان يشكلوا غرفة تمييز لاختيار اسماء قضاتها ورؤساء محاكمها.والحكومة التي نجت من شبكة الاحزاب العنكبوتية وقواها السياسية ليس لها غدا او بعده أن تزيل أمل الناس بعهد استبشروا به خيرا وبنوا عليه احلام التغيير.