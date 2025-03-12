ارتفاع عدد نازحي الساحل السوري إلى الشمال وجهود أمنية لمنع الفتنة

ارتفع عدد النازحين السوريين الهاربين من الساحل السوري إلى الشمال وتحديداً منطقة عكار وجبل محسن في طرابلس، حيث وصل العدد في الساعات الأخيرة إلى نحو عشرة آلاف شخص.
وبينما يصل هؤلاء إلى الشمال عبر المعابر غير الشرعية ويتم استقبالهم في القرى الحدودية، لا تزال مهمة تأمين المساعدات لهم مشكلة حتى الآن، في حين
يتم بذل جهود من قِبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية والبلديات للمحافظة على الأمن ومنع تمدد الفتنة إلى هذه المناطق المختلطة.
وقال
النائب عن الطائفة العلوية أحمد رستم لـ«الشرق الأوسط» تبذل الجهود مع القوى الأمنية والجيش والبلديات لمنع وقوع أي حوادث في المنطقة المعروفة بتنوع طوائف أبنائها، والتي شهدت
حوادث سابقة، ويقول: «تم التعميم على البلديات بضرورة إبلاغ القوى الأمنية عن شخص تدور حوله علامة استفهام أو يشتبه بارتكابه جرائم من قِبل النظام السوري السابق؛ وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام
أي خطر أو أحداث أمنية قد تحصل».
ويؤكد رستم: «بصفتنا طائفة علوية نؤكد عدم وجود بيئة حاضنة للمتورطين بالجرائم ومرجعيتنا هي الدولة اللبنانية وولاؤنا للمؤسسة العسكرية، ونتعاطى مع قضية اللاجئين من الناحية الإنسانية، لا سيما أن عدداً كبيراً منهم هم من الأطفال والنساء وكبار السن»، مشيراً إلى أن «هناك 4 آلاف لبناني كانوا يقيمون في الساحل السوري، وأتى عدد منهم في موجة النزوح الأخيرة».
ويتحدث محمد ناصر عن مشكلة في تأمين المساعدات للاجئين الذين لا يزال عدد منهم في الحدائق العامة، في حين
تمكنت بعض العائلات من استئجار منازل يسكن في كل منها بين 4 أو 5 عائلات، مشيراً إلى أن المساعدات اليوم تعتمد على المبادرات الفردية بشكل أساسي.
وكتبت" الديار":يتصاعد التوتر في طرابلس، عكار، جرد الهرمل، القصر والقصير حيث تقول المعلومات ان هناك حشودا من الطرفين، طرف يؤيد سورية الشرع، وطرف يؤيد محور المقاومة . اضف الى ذلك، تقوم جماعات سلفية بالتحريض، وهي متمركزة في طرابلس، وانضم اليها سلفيون من حمص تزامنا مع لجوء علويين من الساحل السوري الى جبل محسن. وفي هذا السياق، هناك تخوف كبير من حصول عمليات انتقامية بين العلويين والسلفيين.
كل العوامل جاهزة لانفجار الوضع داخليا، انما هناك جهات خارجية تعمل على تبريد الاجواء لانه في حال حصول تصادم داخلي، حينئذ سيضطر حزب الله الى الدفاع عن مناطق الشيعة، وفي المقابل ستشن التنظيمات الاصولية عمليات انتقامية، وبالتالي هذه المعركة ستلهي الدولة اللبنانية بازماتها الداخلية، ويصبح احتمال التطبيع بعيدا جدا.
وكتبت" نداء الوطن": تستمرّ موجات النزوح من قرى الساحل السوري، إلى قرى في سهل عكار ذات الأغلبية العلوية، وذلك منذ اندلاع أحداث الساحل السوري قبل نحو أسبوع. وكل الكلام عن أن النزوح من الساحل السوري قد توقّف هو غير صحيح كما تؤكّد الوقائع الميدانية على الأرض. وعليه، يستمر تدفّق النازحين
عبر النهر الكبير الجنوبي، وقد ناهز العدد غير الرسمي للنازحين الـ 10 آلاف شخص، بين نساء ورجال وأطفال. وتوّزع هؤلاء على قرى (حكر الضاهري، الحيصة، السماقية، العريضة والمسعودية..). يأتي النازحون من أكثر من منطقة وقرية وبلدة في الساحل السوري، ولا سيما من محافظتي طرطوس واللاذقية وبخاصة من الخربة والرنسية وجبلة وغيرها... ويعبرون المياه وصولاً إلى عكار. ويقولون إنهم "هربوا من المذابح التي تحصل بحقهم، وبحق أقربائهم، وأن الأوضاع في الداخل لا تزال معقّدة، وغير آمنة، وهناك تهديد دائم لحياتهم من الفصائل المسلّحة".
ويقول رئيس اتحاد بلديات سهل عكار وبلدية الحيصة محمد علي الحسين لـ "نداء الوطن": "إنّ أعداد النازحين
السوريين تزداد باستمرار.
في المنازل، والمحال التجارية، والمساجد والقاعات، يتم إيواء النازحين
إلى الآن، بظروف إنسانية صعبة. ويتخوّف الأهالي وفاعليات المنطقة، من استمرار موجات النزوح وعندها لن تستطيع المنطقة استيعابها، وقد يحتّم الأمر النظر في إقامة مخيمات جديدة لاستيعاب هذه الأعداد القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعاً، وعودة هؤلاء إلى مناطقهم في سوريا.