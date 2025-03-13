23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. توقيف مطلوب بحادثة إطلاق النار في شارع الثقافة
Lebanon 24
13-03-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار الخطة الأمنية والإجراءات المتخذة لضبط الوضع في
مدينة
طرابلس، تمكنت القوى الأمنية مساء أمس الأربعاء من إلقاء القبض على المدعو "ط.د" المطلوب في عدة قضايا أبرزها حادثة إطلاق النار التي وقعت قبل يومين في شارع الثقافة بالإضافة إلى التورط في إلقاء قنبلة في المنطقة نفسها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وجاءت العملية بعد ملاحقة
دقيقة
نفذتها دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي حيث تم توقيف المشتبه به بنجاح.
وقد باشر
القضاء
المختص التحقيق معه.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن
13/03/2025 09:13:33
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
Lebanon 24
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
13/03/2025 09:13:33
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: الاتصالات لإطلاق المباحثات لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة أسرى دخلت في حالة جمود
Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: الاتصالات لإطلاق المباحثات لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة أسرى دخلت في حالة جمود
13/03/2025 09:13:33
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: أكدنا موقف الحركة الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مراحله
Lebanon 24
حماس: أكدنا موقف الحركة الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مراحله
13/03/2025 09:13:33
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إدارة أمور البلد من خلف "الستارة" ستدفع إلى المزيد من التعقيد
Lebanon 24
إدارة أمور البلد من خلف "الستارة" ستدفع إلى المزيد من التعقيد
03:00 | 2025-03-13
13/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح سوري اكبر من المتوقع
Lebanon 24
نزوح سوري اكبر من المتوقع
02:45 | 2025-03-13
13/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني
Lebanon 24
تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني
02:33 | 2025-03-13
13/03/2025 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرّبون من سلام منزعجون
Lebanon 24
مقرّبون من سلام منزعجون
02:30 | 2025-03-13
13/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان تنفي ما يشاع : "فيل لن يطير حتما"
Lebanon 24
كهرباء لبنان تنفي ما يشاع : "فيل لن يطير حتما"
02:15 | 2025-03-13
13/03/2025 02:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-03-13
إدارة أمور البلد من خلف "الستارة" ستدفع إلى المزيد من التعقيد
02:45 | 2025-03-13
نزوح سوري اكبر من المتوقع
02:33 | 2025-03-13
تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني
02:30 | 2025-03-13
مقرّبون من سلام منزعجون
02:15 | 2025-03-13
كهرباء لبنان تنفي ما يشاع : "فيل لن يطير حتما"
02:00 | 2025-03-13
ارباك رسمي بعد الحديث عن "مسار تفاوضي وتطبيع مع اسرائيل"..التعيينات الامنية تقر اليوم بتوافق "الترويكا"
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 09:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24