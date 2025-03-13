في طرابلس.. توقيف مطلوب بحادثة إطلاق النار في شارع الثقافة

Advertisement

في إطار الخطة الأمنية والإجراءات المتخذة لضبط الوضع في طرابلس، تمكنت القوى الأمنية مساء أمس الأربعاء من إلقاء القبض على المدعو "ط.د" المطلوب في عدة قضايا أبرزها حادثة إطلاق النار التي وقعت قبل يومين في شارع الثقافة بالإضافة إلى التورط في إلقاء قنبلة في المنطقة نفسها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وجاءت العملية بعد ملاحقة نفذتها دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي حيث تم توقيف المشتبه به بنجاح.وقد باشر المختص التحقيق معه.