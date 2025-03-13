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لبنان

في طرابلس.. توقيف مطلوب بحادثة إطلاق النار في شارع الثقافة

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:52
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في إطار الخطة الأمنية والإجراءات المتخذة لضبط الوضع في مدينة طرابلس، تمكنت القوى الأمنية مساء أمس الأربعاء من إلقاء القبض على المدعو "ط.د" المطلوب في عدة قضايا أبرزها حادثة إطلاق النار التي وقعت قبل يومين في شارع الثقافة بالإضافة إلى التورط في إلقاء قنبلة في المنطقة نفسها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وجاءت العملية بعد ملاحقة دقيقة نفذتها دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي حيث تم توقيف المشتبه به بنجاح.

وقد باشر القضاء المختص التحقيق معه.
 
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