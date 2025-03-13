Advertisement

لبنان

ارباك رسمي بعد الحديث عن "مسار تفاوضي وتطبيع مع اسرائيل"..التعيينات الامنية تقر اليوم بتوافق "الترويكا"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-03-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1332652-638774497203645886.jpg
Doc-P-1332652-638774497203645886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطغى على النقاش الداخليّ والمتابعة المعلومات المتدفقة من واشنطن وتل أبيب عن انتهاء عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والتمسك بدمج مصير التلال الخمس المحتلة بمصير النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها لبنانياً منذ العام 2000، تحت عنوان "لجان عمل لبنانيّة إسرائيلية".
Advertisement
واحدثت التصريحات الأميركية – الإسرائيلية حول التفاوض على ملف الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، إرباكاً على المستوى الرسمي اللبناني في ظل غياب أي رد من مسؤول رسمي على ما نقلته مواقع إعلامية أميركية عن موافقة لبنان على بدء جولة تفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على ملف ترسيم الحدود.
الا ان مصادر اعلامية نقلت اليوم "أن لبنان الرسمي متمسك بتطبيق القرار الدولي 1701، وهو يعي أهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية على غرار ما حصل بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية، لما في ذلك من تأكيد لسيادة لبنان على أراضيه وبما يعزز موقعه في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها. ولكن هذا لا يعني أن المفاوضات غير المباشرة على الحدود لن تؤدي في نهاية المطاف إلى فتح مسار التطبيع مع إسرائيل أو الذهاب إلى توقيع اتفاق سلام، ولكن لا يزال من المبكر جداً التحدث عن ذلك".
في المقابل، نقلت مصادر اعلامية أخرى "أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت المسؤولين اللبنانيين بضرورة التجاوب مع طرح التفاوض الدبلوماسي على ملف الحدود تحت طائلة استمرار الجيش الإسرائيلي باحتلاله للأراضي اللبنانية واعتداءاته على لبنان وتوسيعها الى حدود أكبر وأشمل".
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والتي أصبحت شبه محسومة بعد تشاور مكثف بين "ترويكا الحكم" حيث تم التوافق على العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد العبدالله مديراً عاماً للأمن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له، على أن يتم تأجيل التعيينات في السلك الدبلوماسي والتشكيلات القضائية والمالية والإدارية الى جلسات لاحقة للاتفاق على آلية التعيينات.
ولم تستبعد مصادر مطلعة "ان يتطرق مجلس الوزراء الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر من تل ابيب بالسعي الى توريط لبنان بالتطبيع مع اسرائيل".
وكانت انطلقت امس، المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد. 
وفد صندوق النقد جال على المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أكد أمام الوفد "التزام لبنان المضي في تنفيذ الإصلاحات".
ودعا رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو،  إلى "ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته".
واجتمع الوفد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. 
وبحسب المعلومات فقد طلب الوفد من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهّد الطريق أمام الاتفاق مع الصندوق، ومنها إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"عودة آمنة وطوعية" لـ"الترويكا" الرئاسية إلى قصر بعبدا
lebanon 24
13/03/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
13/03/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/03/2025 11:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2025-03-13
05:04 | 2025-03-13
05:00 | 2025-03-13
04:58 | 2025-03-13
04:48 | 2025-03-13
04:45 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24