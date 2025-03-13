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لبنان

مقرّبون من سلام منزعجون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2025 | 02:30
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أكدت مصادر مطلعة ان بعض الشخصيات النيابية وغير النيابية، من "الحلقة الضيقة" المقرّبة من رئيس الحكومة نواف سلام منزعجة من الاداء الحالي، خصوصا المرتبط بالتعيينات الامنية التي تم الاتفاق عليها.
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وبحسب المصادر فإن الانزعاج نابع اولا من الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ما يحجّم دور سلام والمقربين منه. اما السبب الثاني فهو عدم اقصاء "الثنائي الشيعي"، ما ادى بالتالي الى حصوله على ما يريده من هذه التعيينات، وهذا ما لا يمكن تسويقه لدى جمهور القوى والشخصيات المعارضة لـ"حزب الله".
 
المصدر: لبنان 24
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