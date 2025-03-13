مقرّبون من سلام منزعجون

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أكدت مصادر مطلعة ان بعض الشخصيات النيابية وغير النيابية، من "الحلقة الضيقة" المقرّبة من الحكومة سلام منزعجة من الاداء الحالي، خصوصا المرتبط بالتعيينات الامنية التي تم عليها.وبحسب المصادر فإن الانزعاج نابع اولا من الدور الكبير الذي يقوم به الجمهورية العماد عون، ما يحجّم دور سلام والمقربين منه. اما السبب الثاني فهو عدم اقصاء "الثنائي الشيعي"، ما ادى بالتالي الى حصوله على ما يريده من هذه التعيينات، وهذا ما لا يمكن تسويقه لدى جمهور القوى والشخصيات المعارضة لـ"حزب الله".