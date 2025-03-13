نزوح سوري اكبر من المتوقع

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وفي سياق متصل قال إحصائي إنّ هناك ضرورة قصوى بإحصاء أعداد السوريين من العلويين والذين يتوافدون إلى تباعاً هرباً من منطقة الساحل السوري بعد الأحداث التي حصلت هناك.

وتحدَّثت المصدر عن ضرورة مراقبة هؤلاء من مختلف المداخل والمعابر عند الحدود حتى وإن لم تكن كافة عمليات الدخول مرصودة، وأضاف: "الأساس هو إحصاء ما تيسّر من أعداد وما يتبين هو أن المداخل التي يأتون عبرها معروفة نوعاً ما ولذلك وجَب تسجيل كافة المعلومات وإحصاء الأرقام والأعداد كي لا نقع في مشكلة موجة النزوح السوري السابقة".

وذكر المصدر أنَّ المطلوب عدم الوقوع في الأخطاء السابقة المرتبطة بعدم إيجاد "داتا" واضحة للنازحين الداخلين إلى لبنان، الأمر الذي خلق تفاوتاً بالأرقام وعدم وجود أعداد دقيقة لهؤلاء.

افاد معنيون "ان اعداد السوريين الذين نزحوا الى بعد سقوط النظام في هي اكبر مما يتوقعه في ظل استمرار موجات النزوح الاحداث الدامية في الساحل السوري".وتشير المصادر "الى ان الرقم كبير نسبيا ومن طوائف متعددة وتحديدا من الشيعة والعلويين ولكن لا يمكن اعطاء احصاء دقيق لها دخول بطريقة غير شرعية وعدم اعتراف المنظمات الدولية بها".واشارت المصادر "الى ان ما يحصل سيكون له تأثير فعلي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ويجب ان تكون هناك خطوات رسمية للحد منها".