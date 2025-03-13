كهرباء لبنان تنفي ما يشاع : "فيل لن يطير حتما"

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تفيد المعطيات الواردة من غرفة التحكّم في مؤسسة "كهرباء لبنان" ان وضع الحالي لا يسمح بأي في ساعات التغذية، رغم الصرخات المتتالية في اكثر من منطقة"، "الى ان مختلف المناطق تحصل على معدّل يومية لا تتجاوز ساعات، وفي حالات نادرة التسع ساعات".وكشفت المعطيات "ان تحصل على ست او سبع ساعات وانه نادراً جدا ما تصل الى تسع ساعات، لكون التغذية تأتي من معمل دير عمار مباشرةً الى ومن ثم الى بيروت".وعما يُشاع عن ان تحصل على 12 ساعة يوميا، اكد المصدر ان غير صحيح على الاطلاق، ووصفه بأنه" فيل لن يطير حتما".