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لبنان

كهرباء لبنان تنفي ما يشاع : "فيل لن يطير حتما"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-03-2025 | 02:15
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تفيد المعطيات الواردة من غرفة التحكّم في مؤسسة "كهرباء لبنان" ان وضع المؤسسة الحالي لا يسمح بأي زيادة في ساعات التغذية، رغم الصرخات المتتالية في اكثر من منطقة"، مشيرة "الى ان مختلف المناطق تحصل على معدّل تغذية يومية لا تتجاوز الست ساعات، وفي حالات نادرة التسع ساعات".
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وكشفت المعطيات "ان مدينة طرابلس تحصل على ست او سبع ساعات تغذية وانه نادراً جدا ما تصل الى تسع ساعات، لكون التغذية تأتي من معمل دير عمار مباشرةً الى طرابلس ومن ثم الى بيروت".
وعما يُشاع عن ان طرابلس تحصل على 12 ساعة تغذية يوميا، اكد المصدر ان الخبر غير صحيح على الاطلاق، ووصفه بأنه" فيل لن يطير حتما".
المصدر: لبنان 24
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