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مع اقتراب موعد الإنتخابات البلديّة، يتحدّث موظفون بلديون عن "معاناة" شديدة يواجهونها إزاء رواتبهم ومستحقاتهم لاسيما أنّ الموارد للبلديات غير كافية لتأدية الأعمال المطلوبة وتسديد الرواتب في آنٍ معاً.ويتوقع ناشط في البلديّ أن تساهم الانتخابات الجديدة في حلحلة الملفات المرتبطة بالموظفين لاسيما أن البلديات أصيبت بشللٍ إداريّ ما أدى إلى عدم تقاضي الموظفين مستحقاتهم.وأضاف: "هناك موظفون بلديون لا يتقاضون أكثر من 20 مليون شهرياً بينما هناك مستحقات متراكمة ويجب سدادها عملاً بالمراسيم التي تثبت ذلك".وذكر المصدر أنَّ الجديدة قد تساهم في فتح ملفات مالية لـ"العهود السابقة"، الأمر الذي قد يؤدي إلى معارك قضائية جديدة تنتظر البلديات بشكل كبير.