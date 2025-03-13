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لبنان

20 مليون ليرة لـ"موظفين".. رواتبهم "حكمها الشلل"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-03-2025 | 03:15
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مع اقتراب موعد الإنتخابات البلديّة، يتحدّث موظفون بلديون عن "معاناة" شديدة يواجهونها إزاء رواتبهم ومستحقاتهم لاسيما أنّ الموارد المالية للبلديات غير كافية لتأدية الأعمال المطلوبة وتسديد الرواتب في آنٍ معاً.
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ويتوقع مصدر ناشط في العمل البلديّ أن تساهم الانتخابات الجديدة في حلحلة الملفات المالية المرتبطة بالموظفين لاسيما أن البلديات أصيبت بشللٍ إداريّ ما أدى إلى عدم تقاضي الموظفين مستحقاتهم.
وأضاف: "هناك موظفون بلديون لا يتقاضون أكثر من 20 مليون ليرة شهرياً بينما هناك مستحقات متراكمة ويجب سدادها عملاً بالمراسيم التي تثبت ذلك".
وذكر المصدر أنَّ المجالس البلدية الجديدة قد تساهم في فتح ملفات مالية لـ"العهود السابقة"، الأمر الذي قد يؤدي إلى معارك قضائية جديدة تنتظر البلديات بشكل كبير.



المصدر: لبنان 24
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