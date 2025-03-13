تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني

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صدر عن وزير الأشغال والنقل فايز رسامني الآتي:"في إطار الجهود المستمرة في مطار الدولي - بيروت، وانسجاماً مع المصلحة لقطاع الطيران المدني، وتفعيلاً لهذا المرفق الحيوي، أصدر الوزير رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية للطيران المدني التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لادارة وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الاجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة للطيران المدني .وبموجب القرارات، تم تكليف:• أمين جابر بمهام للطيران المدني.• السيد كمال بمهام .• محمد سعد بمهام مصلحة صيانة .• ماهر شهاب بمهام دائرة الإرشادات.ويبقى فادي ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال والنقل".===ج.س