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لبنان

تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني

Lebanon 24
13-03-2025 | 02:33
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 صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز  رسامني البيان الآتي:
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"في إطار الجهود المستمرة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وانسجاماً مع المصلحة العامة لقطاع الطيران المدني، وتفعيلاً لهذا المرفق الحيوي، أصدر الوزير رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لادارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الاجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .

وبموجب القرارات، تم تكليف:

المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني.

• السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار.

المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة.

المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات.

ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل".

===ج.س
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