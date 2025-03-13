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لبنان

بعدما اختطفته إسرائيل الأحد.. الجيش يتسلم العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:21
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تسلّم الجيش العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان قد أعلن الجيش عن أنّه "بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣، تسلم الجيش عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩، ونُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة".
 
 
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