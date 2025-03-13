بعدما اختطفته إسرائيل الأحد.. الجيش يتسلم العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة

تسلّم الجيش شبلي عند معبر رأس الناقورة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال لدى اختطافه يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وكان قد أعلن الجيش عن أنّه "بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣، تسلم الجيش عبر الدولي الذي اختطفه العدو بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩، ونُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة".

