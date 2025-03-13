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لبنان

الصادق: لحلول سريعة تنقذ مستشفى رفيق الحريري

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:12
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "مستشفى رفيق الحريري الحكومي يمثل صرحًا وطنيًا وطبيًا ذا رمزية كبيرة. كان يهدف منذ تأسيسه إلى أن يصبح مركزًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين عمومًا وللبيارتة خصوصًا. لكن ما لمسته من زيارتي للمستشفى بالأمس، وما سمعته من رئيس مجلس الإدارة الدكتور جهاد سعادة، هو أن هذا الصرح يعاني من مشاكل عدة، بدءًا من التوظيفات العشوائية التي أرهقت موازنة المستشفى، وخضعت لمنطق المحاصصة والزبائنية السياسية والطائفية، مرورًا بحجب الإمكانيات لتحديث وتطوير وصيانة معداته ومبانيه، وصولًا إلى التأخير المتكرر والاستنسابي في تسديد مستحقات المستشفى العالقة بين وزارتي الصحة والمالية، والتي تشكل الحد الأدنى المطلوب لتشغيله. من الضروري اليوم إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ هذا الصرح. وهذه أولوية يجب أن تكون أمام وزير الصحة والحكومة".
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