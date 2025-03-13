الصادق: لحلول سريعة تنقذ مستشفى رفيق الحريري

كتب وضاح الصادق على منصة "إكس": "مستشفى الحكومي يمثل صرحًا وطنيًا وطبيًا ذا رمزية كبيرة. كان يهدف منذ تأسيسه إلى أن يصبح مركزًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية للبنانيين عمومًا وللبيارتة خصوصًا. لكن ما لمسته من زيارتي للمستشفى بالأمس، وما سمعته من مجلس الدكتور جهاد سعادة، هو أن هذا الصرح يعاني من مشاكل عدة، بدءًا من التوظيفات العشوائية التي أرهقت موازنة المستشفى، وخضعت لمنطق المحاصصة والزبائنية السياسية والطائفية، مرورًا بحجب الإمكانيات لتحديث وتطوير وصيانة معداته ومبانيه، وصولًا إلى التأخير المتكرر والاستنسابي في تسديد مستحقات المستشفى العالقة بين وزارتي الصحة والمالية، والتي تشكل الحد الأدنى المطلوب لتشغيله. من الضروري اليوم إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ هذا الصرح. وهذه أولوية يجب أن تكون وزير الصحة والحكومة".

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