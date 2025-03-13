الجيش: تسلمنا العسكري الذي اختطفته إسرائيل

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أعلن الجيش عن أنّه "بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣، تسلم الجيش عبر الدولي الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩، ونُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة".